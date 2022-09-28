На границе с Казахстаном люди строят хижины и готовят еду в казанах

Фото: Социальные сети

На границе Оренбургской области с Казахстаном люди строят хижины, жгут костры и готовят еду в казанах, сообщает телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Судя по кадрам, снятым очевидцами, вынужденные сутками ожидать очереди на пропускном пункте люди помогают и поддерживают друг друга.

Вынужденные сутками ожидать очереди на КПП Тёплое люди сообща преодолевают трудности: ищут дрова, разводят костры для обогрева, готовят еду прямо в поле, строят хижины, чтобы укрыться от ветра и дождя, а также поддерживают друг друга, — говорится в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД страны Аслан Аталыков сообщил, что после объявления в России частичной мобилизации в Казахстан въехали 98 тысяч россиян. По его словам, еще 64 тысячи россиян с 21 сентября покинули республику.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих россиян. По словам премьер-министра страны Алихана Смаилова, на фоне притока мигрантов будут в первую очередь учитывать интересы казахстанцев. Он поручил принять меры в связи с быстрым ростом цен на аренду жилья, поскольку жители республики оказались из-за этого в затруднительном положении.