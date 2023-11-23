На границе России с Финляндией выстроилась очередь из фур «Известия»: на российско-финской границе образовалась очередь из фур

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На границе России с Финляндией в четверг, 23 ноября, образовалась километровая очередь из фур, сообщают «Известия». По информации издания, дальнобойщики опасаются остаться без работы из-за закрытия границы.

Пока погранпереход «Люття» продолжает работу в штатном режиме. Видна километровая очередь из фур. Все водители растеряны и не знают, что делать дальше, — рассказала корреспондент издания.

Сообщалось, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи». В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию на границе с Финляндией, заявила, что Хельсинки не проводили с Москвой предварительных консультаций относительно закрытия пунктов пропуска. По ее словам, финская сторона пытается переложить на Москву ответственность за свои действия.

Ранее ряд СМИ сообщил, что за последние дни из России в Финляндию перебрались 400 беженцев, почти все они являются выходцами из арабских стран. Уточняется, что до границы они добираются с помощью российских автомобилистов, после чего продолжают путь на велосипедах.