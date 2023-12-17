На границе Белгородчины и Украины идут бои: новости СВО на вечер 17 декабря Гладков заявил, что на границе села Теребрено идет стрелковый бой

Фото: МО РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Теребрено. По его словам, в населенном пункте идет стрелковый бой с частями ВСУ. Глава региона добавил, что из-за обстрела повреждены линии электропередачи в нескольких районах. По его словам, аварийные бригады займутся ликвидацией последствий атаки после того, как получат разрешение от Минобороны

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 17 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла до 250 солдат на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины потеряли до 250 военнослужащих убитыми и ранеными в ходе боев на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, за сутки российские войска успешно отразили четыре атаки на данном участке фронта и нанесли удары по живой силе и бронетехнике противника. Украинская армия также потеряла артиллерийскую систему М777 и орудие М119 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения Нацгвардии Украины. В результате боев были уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты, а также три автомобиля.

На Купянском направлении за счет грамотных действий подразделений Западной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, отметили в Минобороны. Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, были уничтожены боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины.

Фото: МО Украины

Российская ПВО уничтожила два самолета и 91 беспилотник ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что в течение суток были сбиты два МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины. Также были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, за сутки ВС России уничтожили 91 украинский беспилотный летательный аппарат, говорится в сообщении ведомства.

Два солдата ВС РФ взяли в плен группу украинских бойцов под Клещеевкой

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что два штурмовика Вооруженных сил России пленили группу украинских бойцов, скрывавшихся в блиндаже. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ сначала ведут огонь по укрытию противника, после чего подходят ближе и предоставляют возможность сдаться. В Минобороны пока не комментировали эту информацию.

В Европе заявили о катастрофической ситуации на фронте для Украины

Вооруженные силы Украины полностью перешли в оборону в начале зимы, а российские военные, наоборот, усиливают давление по всей линии фронта, заявил обозреватель чешского издания iDNES Адам Гаек. По его словам, продвижение ВС РФ зафиксировано под Авдеевкой, Артемовском и на юго-западе от Донецка. Для ВСУ складывается катастрофическая ситуация, отметил он.

Гаек подчеркнул, что российские силы освободили Марьинку, теперь им открыт путь на Угледар и Курахово. Он добавил, что ВС РФ постепенно продвигаются под Артемовском. В районе города украинские войска потеряли значительную часть территории, которую они заняли в ходе летнего контрнаступления, подчеркнул Гаек.

Фото: МО Украины

Депутат Верховной рады заявила, что у ВСУ нет ресурсов для вывоза тел

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая обратила внимание на ситуацию со «смертельной бюрократией» на Украине, которая препятствует оперативному вывозу тел украинских солдат. Депутат опубликовала пост о военном, труп которого несколько дней не вывозят с передовой.

Сослуживец погибшего рассказал, что украинские солдаты проходят мимо своего товарища каждый день, но никто его не забирает. По его словам, это происходит из-за нехватки ресурсов и бюрократической волокиты.

Посмертное послание погибшего российского солдата нашли в Марьинке

Telegram-канал RT сообщил, что в ходе боев в Марьинке на стене одного из домов было найдено прощальное послание российского военнослужащего, подразделение которого попало в засаду и было окружено. Канал пишет, что боец просил сослуживцев позаботиться о его родных. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил представить к награде посмертно военнослужащего, написавшего прощальное послание. Депутат также призвал помочь семье погибшего. Он выразил уверенность, что это будет сделано в ближайшее время, потому что поддержка родственников солдат является одной из приоритетных задач государства.

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