На «Госуслугах» появилась форма для отсрочки от частичной мобилизаци Минцифры открыло на портале «Госуслуги» форму для отсрочки от частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На портале «Госуслуги» появилась форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры. Там также отмечается, что решение о непривлечении к мобилизации будет приниматься министерством обороны РФ.

Минцифры открыло на «Госуслугах» сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний, — говорится в сообщении.

Решение о непривлечении к мобилизации будет принимать минобороны, первые списки планируется отправить 29 сентября.

К сообщению ведомства также прилагаются инструкция по заполнению формы и подаче заявления на отсрочку, и список рекомендованных для предоставления отсрочки специальностей.

Ранее Минцифры РФ определило 195 IT-специальностей для освобождения от частичной мобилизации. Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

Также сообщалось, что министра обороны Сергея Шойгу призвали внести в список работников, не подпадающих под критерии частичной мобилизации, учителей начальной и средней школы. С соответствующей просьбой к руководителю военного ведомства обратилась первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.