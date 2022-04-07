На главреда «Новой газеты» Муратова напали в поезде

Главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов рассказал, как на него напали в поезде Москва — Самара. Неизвестный облил журналиста красной краской с ацетоном. Об этом сообщает «Новая газета. Европа» в Telegram-канале.

Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжёт. Поезд Москва — Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов», — рассказал главред издания.

Журналист уточнил, что нападавший действовал в одиночку.

28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания спецоперации российских военных на территории Украины. Издание получило два предупреждения от Роскомнадзора за неуказание статуса НКО-иноагента в материалах издания. Ведомство не уточнило, к каким материалам относятся предупреждения.

7 апреля журналисты «Новой газеты» объявили о запуске издания «Новая газета. Европа». Его главный редактор Кирилл Мартынов объяснил NEWS.ru, зачем это было сделано.