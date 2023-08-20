На форуме «Армия-2023» показали транспорт для водолазов-диверсантов

Фото: Hasan Bratic/Global Look Press

В ходе международного форума «Армия-2023» российские разработчики из судостроительной компании ФОРСС-МАРИН представили подводный буксировщик для водолазов ВМФ «Тритон», сообщает корреспондент NEWS.ru. Разработка создана для спасательных и диверсионных действий. Отмечается, что подобной техники в России не создавалось последние 30 лет. По словам разработчиков, аппарат полностью отечественного производства и состоит из российских комплектующих, за исключением некоторых деталей аккумуляторов.

Буксировщик для дайверов разработан нами с учетом специфики применения в армии и на флотах ВМС. Разработан с нуля всего за семь месяцев. В процессе создания буксировщика мы постоянно консультировались с водолазами наших ВМС, учитывали, что им нужно от такой техники. — сказал директор по спецпроектам компании ФОРСС-МАРИН Дмитрий Серененко.

Он отметил, что «Тритоном» заинтересовались представители ВМС и министр обороны РФ Сергей Шойгу, который дал поручение провести испытания буксировщика непосредственно на флотах.

Советские буксировщики тяжелее и не настолько маневренны, а главное — их сейчас активно списывают на всех флотах из-за устаревания. Наш буксировщик рассчитан на глубину погружения до 120 метров, хотя военным требуется глубина до 60 метров. Кроме того, на «Тритоне» предусмотрено крепление для подводного ружья или для контейнеров с мини-торпедами, — рассказал Серененко.

Представитель компании добавил, что аппарат пройдет испытания на Черноморском флоте, затем — на Северном. По словам Серененко, по результатам испытаний будут проведены необходимые доработки с учетом замечаний от военных и уже к маю следующего года «Тритон» будет запущен в производство.

В подмосковном парке «Патриот» продолжается Международный военно-технический форум «Армия-2023». Начальник Главного управления инновационного развития Минобороны Александр Осадчук сообщил о рекордной посещаемости масштабного мероприятия. Накануне, в шестой день работы форума, на его объектах побывали более 198 тысяч человек. С момента начала «Армии-2023» посещаемость составила более 615,5 тысячи человек, что на 9% больше, чем в прошлом году.