На Эльбрусе развернули флаг РФ с буквой «Z» в честь присоединения Крыма

Российский флаг с буквой Z установили на Эльбрусе в честь Дня воссоединения Республики Крым с Россией, а также в знак поддержки российских войск, сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство Кабардино-Балкарии. Флаг с триколором был размещён на высоте более 4 тысяч метров. Символ в виде буквы Z нанесён на бортах военной техники, участвующей в специальной операции на украинской территории.

В Приэльбрусье прошла акция в поддержку Дня воссоединения Крыма с Россией и Вооружённых сил Российской Федерации. На Эльбрусе на высоте 4,200 метров был развёрнут флаг России с буквой Z, — сообщили в правительстве.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.

Ранее в Каракасе — столице Венесуэлы — прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине. В числе участников акции были члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов «РедВенРус», местные студенты, активисты, а также некоторые находящиеся в Венесуэле граждане РФ. Они выстроились в виде буквы Z, а девизом мероприятия стал лозунг «Zа победу».