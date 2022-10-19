На дне Ладожского озера обнаружили гигантские вертикальные разломы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На дне Ладожского озера обнаружили практически вертикальные 100-метровые разломы, которые появились в современную геологическую эпоху в результате мощного землетрясения, сообщили «Газете.Ru» в Минобрнауки России. По словам ведущего научного сотрудника лаборатории географии и гидрологии СПб ФИЦ РАН Владимира Анохина, открытие разломов заставляет переосмыслить всю тектонику Ладожского озера, так как раньше оно считалось одним из самых сейсмически спокойных регионов в мире. По словам эксперта, перед исследователями стоит задача выяснить, несут ли такие уступы какую-либо опасность, так как из них могут поступать токсичные вещества.

Ранее Ладожское озеро считалось одним из самых сейсмически спокойных регионов Земли. Мы считаем, что вся тектоника Ладожского озера должна быть переосмыслена на предмет того, несут ли данные разломы опасность или нет. Имеется в виду не только мониторинг и прогнозирование сильных землетрясений и их последствий. Например, через такие уступы из внутренних слоев Земли могут поступать различные опасные вещества, такие как ртуть, — рассказал Анохин.

Открыли разломы российские гидрологи из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН с помощью специально сконструированного для этих целей подводного аппарата. Устройство представляет собой несколько камер, эхолот и системы подсветки, а управление им осуществляется из лодки или судна.

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