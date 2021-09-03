На Дальнем востоке погибли двое заключённых во время бунта в колонии

В исправительной колонии номер 14 (ИК 14) в Хабаровском крае произошёл бунт заключённых, двое были убиты, пятеро получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

Согласно сообщениям СМИ, восстание в колонии произошло из-за разборок в коллективе арестантов. По предварительным данным, так называемые «чёрные» объявили войну «красным». Причиной конфликта среди отбывающих наказание, стало убийство так называемого «положенца», высокопоставленного арестанта в теневой иерархии отечественного криминала, что и спровоцировало «чёрных». На данный момент известно о двух погибших и пяти серьезно раненных в ходе тюремных беспорядков.

На данный момент в ИК-14 направлены силы ОМОНа, а администрация исправительного учреждения перевела сотрудников охраны на усиленный режим несения службы.

Ранее сообщалось, что в знаменитых «Крестах» заключённые якобы подняли бунт. Правозащитник Александр Холодов опроверг данный слух. Во время футбольного матча лиги Европы 20 июля осуждённые смотрели футбол и очень громко болели. Кто-то даже зажег пиротехническое изделие. Со это было походе на восстание, однако, ничего серьезного, не случилось, как пояснил Холодов.