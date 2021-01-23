На Цветном бульваре протестующие повредили автозак и служебную машину

https://static.news.ru/photo/de05f0a0-5d90-11eb-8dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Протестующие на несогласованном митинге в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального переместились с Пушкинской площади на Цветной бульвар. Дойдя до цели, люди принялись забрасывать ОМОН снежками и петардами, параллельно повредив автозак и служебную машину одной из силовых структур.

Протестующие, как передаёт ТАСС, заняли вход в здание цирка Никулина и вывесили красно-бело-красный белорусский флаг. Кроме того, они повредили снежками служебную машину с мигалкой, кинули камень в автозак, разбив стекло.

На текущий момент сотрудники полиции и Росгвардии пытаются освободить Цветной бульвар от собравшихся.

В столице и в других российских городах 23 января проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

К настоящему моменту известно, что в сумме в разных городах задержаны более 1300 человек. В Москве — 400 граждан. На территории столицы между митингующими и силовыми структурами начались столкновения.

Как писал NEWS.ru, на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального в Москве вышли 15 тысяч человек. Об этом сообщают СМИ. В МВД же говорят, что цифра значительно скромнее — четыре тысячи человек.