В Ростове загорелось историческое здание Don Mash: в Ростове загорелся бывший доходный дом Маврогордато

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/Global Look Press

В Ростове на улице Большая Садовая загорелся доходный дом Маврогордато, построенный в начале ХХ века, сообщил Telegram-канал Don Mash. Поданным канала, в этом объекте культурного наследия находится отделение Санкт-Петербургского учетного и ссудного банка. Пламя было зафиксировано на третьем этаже, уточнил ресурс.

По словам очевидцев, перед пожаром они слышали взрыв, у здания перекрыта дорога, — проинформировал Don Mash.

Очевидцы рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что дым заполонил всю улицу. По их словам, на место приезжали пожарные и несколько спецмашин.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на оптово-строительном рынке в Волгограде. Площадь пожара составила 920 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Кроме того, Telegram-канал Mash писал о тарологе, который едва не сжег собственную квартиру во время расклада по заказу клиента. Он уронил свечу, но огонь затронул только пол и подоконник.

Также стало известно, что в Башкирии из-за игры маленьких детей со спичками в двухквартирном доме произошел пожар. В помещении находилась их бабушка, вместе с соседями она спасла мальчика, девочку вынесли пожарные.