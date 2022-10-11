На больших мостах Владивостока усилены меры безопасности после теракта На больших мостах Владивостока усилены меры безопасности после теракта в Крыму

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Во Владивостоке усилены меры безопасности на Золотом и Низководном мостах. Это произошло после теракта, совершенного на Крымском мосту в субботу, 8 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

На сегодняшний день на объектах ведется круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств. Проводится ежедневный осмотр подразделением ФГУП «УВО Минтранса России», увеличена частота осмотров объектов. Усилен пропускной и внутриобьектовый режим, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также во Владивостоке есть третий большой мост — Русский. Он обслуживается ФКУ ДСД «Дальний Восток». Там пока не сообщали об усилении охраны объекта.

Золотой и Русский мосты были построены во Владивостоке в рамках федеральной программы подготовки города к проведению саммита АТЭС 2012 года и стали главной частью новой транспортной инфраструктуры столицы Дальнего Востока.

Низководный мост (через Амурский залив) соединяет полуостров Де-Фриз и полуостров Муравьева-Амурского.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, три человека погибли, еще двое пропали без вести.