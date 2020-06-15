На большей части России пока сохранят запрет на костры в лесах

https://static.news.ru/photo/fe1a3576-af04-11ea-ab23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 51 региона России. Об этом сообщил замминистра по чрезвычайным ситуациям Виктор Яцуценко.

О ситуации он рассказал в ходе селекторного совещания представителей подразделений МЧС.

Особый противопожарный режим действует на всей территории 35 субъектов, в 16 — частично, — приводит слова Яцуценко пресс-служба ведомства.

Замглавы МЧС отметил, что на данный момент в стране активными остаются 30 очагов природных пожаров, которые зафиксированы в 12 регионах. Специалисты занимаются тушением огня. Кроме того, осуществляется непрерывный космический мониторинг и моделирование развития ситуации, добавил Яцуценко.

Как отмечают экологи, традиционно первый пик возгораний приходится на майские праздники, а второй — на конец июля или начало августа. Именно поэтому так важен особый противопожарный режим: он среди прочего предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение там огня.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Рослесхозе сообщили о рисках возникновения природных пожаров. По данным ведомства, в большинстве регионов сохраняются средний и высокий классы опасности.

Вместе с тем на самом высоком уровне отмечена важность не только пресекать и быстро устранять распространение огня. Президент Владимир Путин поручил МЧС следить за тем, насколько своевременно оказывают помощь пострадавшим.

При этом, как предупредили в экологическом движении Greenpeace, второй пик пожаров в 2020 году может начаться раньше обычного. Причиной этого станут жара и высыхание травы.