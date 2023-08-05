Против бойца ММА завели дело из-за участия в конфликте на Украине Baza: против бойца ММА Дживовского завели дело из-за участия в конфликте на Украине

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Против бойца ММА из Санкт-Петербурга Дениса Дживовского из клуба NordTraining завели уголовное дело по статье об участии в вооруженном конфликте на Украине в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, передает Telegram-канал Baza. Канал отмечает, что он был замечен на видеозаписи «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Baza добавляет, что он уехал из России на Украину через Финляндию еще в 2020 году. 2 августа против Дживовского завели дело по статье 208 УК РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В конце июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что при заходе диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область 4 июня погибли 14 военнослужащих из региона. По словам Ведерникова, тогда некоторые псковские военнослужащие попали в плен.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).