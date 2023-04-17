На Балтийском флоте начались учения с участием корабельных сил и авиации

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Ракетный корабль «Дагестан» в прибрежной зоне

В Калининградской области начались учения с привлечением сил Балтийской военной-морской базы (ВМБ) Балтийского флота. В них задействовано более 1,5 тысячи военнослужащих, 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения и другая военная техника, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

На первом этапе учения, проводимого в соответствии с плановой проверкой флотского объединения по итогам зимнего периода обучения, в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Балтийской ВМБ, ряд корабельных соединений, а также отдельные воинские части флота, участвующие в учении, — говорится в сообщении.

Отмечается, что будут отработаны маневры по защите кораблей и подводных лодок флота, пункта базирования от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника, а расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» ликвидируют морские цели на побережье Калининградской области.

В ходе учения корабельные группы выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по уничтожению кораблей и авиации условного врага. Всего в учениях принимают участие свыше 50 единиц военной и специальной техники, включая самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

Ранее официальный Токио выразил протест Москве из-за предстоящих учений в районе южной части Курильских островов. По словам генсека японского кабмина Хирокадзу Мацуно, усиление российского военного присутствия на северных территориях, как в Японии называют южную часть Курил, противоречит позиции Токио.