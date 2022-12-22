На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло задымление

Фото: Павел Львов/РИА Новости

На авианосце «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонтном заводе «Звездочка» в Мурманске, произошло локальное задымление, сообщили NEWS.ru в МЧС России по региону. Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали задымление, ущерба нет.

Произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено. Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия. Ущерба нет, — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, задымление произошло во время выполнения ремонтных работ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, очаг возгорания находился в каютах на левом борту, его удалось локализовать на площади 6 квадратных метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия были эвакуированы 20 человек.

Ранее на подмосковной станции Воскресенск Большого кольца Московской железной дороги загорелась электричка. Очевидцы опубликовали видео, на котором показано, как мужчины пытаются потушить пожар с помощью огнетушителей в задымленном вагоне. Причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание потушили на месте, помощь оперативных служб не понадобилась.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил, что при возникновении пожара в помещении необходимо намочить тряпку или иной кусок ткани и дышать через него, поскольку смерть настигает при отравлении угарным газом, а не из-за самого пламени. Он посоветовал в случае задымления помещения понизить свой уровень и держаться ближе к полу, поскольку дым всегда распространяется сверху вниз.