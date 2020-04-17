Нерабочие дни в Москве продлены до 1 мая. В это время горожане должны соблюдать режим самоизоляции — покидать квартиру можно только для того, чтобы вынести мусор, сходить за продуктами и лекарствами или на прогулку с собакой. Но тем, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания, рекомендуется вообще не выходить из дома. Им на помощь приходят неравнодушные волонтёры, готовые сходить в магазин или аптеку за них. Как устроена их работа — в материале NEWS.ru.
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