Мясников заявил об опасности санкций для российской медицины
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:07, 14 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российская медицина целиком зависит от иностранных поставок, заявил телеведущий и врач общей практики Александр Мясников в разговоре с ИА SM-News. Новые санкции против России станут ударом для фармацевтического рынка, считает он.
Мясников отметил, что лучшие лекарства от насморка и кашля в России запрещены из-за содержания кодеина. Он объяснил, что кому-то кажется, будто это вещество распадается на морфин.
Медицина — полностью импортозависимая область. К санкциям активно никогда не готовились, не прогнозировали, — сказал Мясников.
Кроме того, он призвал сделать выводы из пандемии коронавируса, а не только зарабатывать.
Если смертность будет не 2% от коронавируса, а 35%, как от птичьего гриппа? Уроки какие-то извлекаются? Или только «бабки» делают фармкомпании на этом? Есть же в стране фармакологическая безопасность. Мы сейчас пытаемся переходить на новые лекарства, — заявил Мясников.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в США составляют санкционные списки российских олигархов на случай эскалации на Украине. Это представители российской экономической элиты из окружения президента РФ Владимира Путина.