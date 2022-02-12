Мясников заявил об опасности санкций для российской медицины

Российская медицина целиком зависит от иностранных поставок, заявил телеведущий и врач общей практики Александр Мясников в разговоре с ИА SM-News. Новые санкции против России станут ударом для фармацевтического рынка, считает он.

Мясников отметил, что лучшие лекарства от насморка и кашля в России запрещены из-за содержания кодеина. Он объяснил, что кому-то кажется, будто это вещество распадается на морфин.

Медицина — полностью импортозависимая область. К санкциям активно никогда не готовились, не прогнозировали, — сказал Мясников.

Кроме того, он призвал сделать выводы из пандемии коронавируса, а не только зарабатывать.

Если смертность будет не 2% от коронавируса, а 35%, как от птичьего гриппа? Уроки какие-то извлекаются? Или только «бабки» делают фармкомпании на этом? Есть же в стране фармакологическая безопасность. Мы сейчас пытаемся переходить на новые лекарства, — заявил Мясников.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в США составляют санкционные списки российских олигархов на случай эскалации на Украине. Это представители российской экономической элиты из окружения президента РФ Владимира Путина.