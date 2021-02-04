Мясников назвал срок наступления новой волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/1cf54bf2-66d9-11eb-8898-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников спрогнозировал наступление новой волны коронавируса. По его мнению, после естественного спада заболеваемости, который наблюдается сейчас, через три месяца рост заражённых возобновится.

Коронавирус идёт волнами. Это нормальный инфекционный процесс. Как правило, три месяца на подъём и спад, следующие три — относительное благополучие, — рассказал «Вечерней Москве» Мясников.

Согласно его прогнозу, рост заболеваемости выпадет на лето. При этом он не исключил, что «летом нам повезёт» и всё передвинется на осень.

Именно поэтому важно проводить масштабную вакцинацию прямо сейчас, чтобы обезопасить себя на следующую волну. Вакцинация — это первая серьёзная мера, которую человечество может противопоставить COVID-19, — подчеркнул Мясников.

Как писал NEWS.ru, эффективность масок при вирусных инфекциях оставляет желать лучшего. Так было и во время эпидемий гриппа, и во время COVID-пандемии, считает Александр Мясников. По его словам, сейчас мы носим маски «от бессилия перед коронавирусом». Если все разом снимут средства защиты, ничего не изменится, считает врач. Перчатки он тоже назвал лишним средством защиты, потому что COVID-19 на руках не носится. Они полезны только для того, чтобы не мыть часто руки и поберечь кожу, но если перчатки не менять, то они «станут источником не COVID-19, а всего остального». Вместо рекомендованных масок и перчаток телеведущий рекомендовал капать в нос интерферон. При этом в эффективности средства он не уверен.