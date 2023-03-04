Мясников назвал неожиданного убийцу рака Мясников: чеснок может предотвратить рак толстого кишечника

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Чеснок может предотвратить полипы толстой кишки и рак толстого кишечника, написал в Telegram врач и телеведущий Александр Мясников. Он добавил, что чеснок рекомендуют употреблять для профилактики аденом кишечника.

Чеснок может предотвращать полипы толстой кишки и рак толстого кишечника. Во всяком случае World Cancer Research Fund рекомендует потребление чеснока с целью профилактики аденом кишечника, — написал он.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что частое употребление в пищу подгоревшей еды повышает риск развития онкологии и может привести к раннему старению. Она сообщила, что во время дымления выделяются полиароматические углеводороды, из-за которых могут возникнуть раковые клетки.

По словам Соломатиной, углевод во время жарки сливается с белком, образуя поперечные сшивки. Именно это приводит к раннему старению, на лице могут возникать морщины. Врач также объяснила, что этот процесс также негативно влияет на состояние жизненно важных внутренних органов.

Врач-маммолог Фатима Тамаева ранее предупредила женщин о риске развития рака молочной железы после 40 лет. Это связано с перестройкой организма в период менопаузы, отметила она.