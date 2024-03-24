Мягкое наказание террористов из «Крокуса», рак Миддлтон: что будет дальше

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Мотивы, заказчики, обстоятельства нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта, наказание для террористов, чьи действия привели к гибели более чем 100 человек, новость об онкологическом заболевании у Кейт Миддлтон — эти и другие события были в центре внимания соцсетей и СМИ. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Хроника теракта в «Крокус Сити Холле»

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт, в результате которого погибли не менее 133 человек. На следующий день в Брянской области были задержаны все четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в «Крокусе».

Один из задержанных во время допроса сообщил, что за участие в расстреле людей ему должны были заплатить 500 тысяч рублей, однако он успел получить только половину суммы.

«Застрелил людей за деньги. Деньги еще не получил, половину получил только на карту», — сказал предполагаемый террорист.

По его словам, в Россию он прилетел 4 марта из Турции, а приказ о расстреле людей ему якобы отдал один из помощников «проповедника» в Telegram-чате, который также достал им оружие. Мужчина утверждает, что к теракту готовился около месяца, однако конкретных имен людей, кого необходимо было убить, ему не называли — расстреливать нужно было, с его слов, всех подряд.

Еще один задержанный, который, по словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, был главарем предполагаемых террористов, в ходе допроса сообщил, что проживал в хостеле и планировал начать работать в такси. Он пояснил, что в Telegram познакомился с неким Абдулло, который купил легковой автомобиль у своих родственников, чтобы они могли работать в такси. С этим мужчиной задержанный был знаком около 10–12 дней.

По информации Telegram-канала SHOT, террористы жили в апарт-отеле «Окружной», вели себя спокойно и были приветливы с персоналом.

«Террористы из Таджикистана жили на севере Москвы — в апарт-отеле „Окружной“, недалеко от метро. Сутки там стоят около трех тысяч рублей», — сообщил SHOT.

Другой задержанный в начале допроса отказывался отвечать на вопросы правоохранителей, ссылаясь на то, что плохо понимает русский язык. Однако позже он сообщил, что его зовут Раджап. Назвать полную дату рождения задержанный не смог, но заявил, что ему 30 лет. Также он признался, что оружие было сброшено по пути в Брянскую область.

«Где-то на дорогу мои друзья выкинули, их спроси», — сказал задержанный.

СМИ также показали допрос в больнице четвертого предполагаемого боевика — 19-летнего Мухаммадсобира. Однако он не смог ничего сказать на русском языке, пришлось воспользоваться услугами переводчика.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кто мог выступить в роли заказчика теракта

Журналист Андрей Медведев заявил, что за терактом стоят британские спецслужбы, которые уже раскачивали ситуацию в разных странах мира.

«В целом понятно, почему украинский ГУР и западные спецслужбы, прежде всего MI6, выбрали для исполнения чудовищного теракта в Москве именно мигрантов. Я уверенно пишу про британцев по двум причинам. Почерк характерный уж очень, и, кроме того, именно MI6 покровительствует украинскому ГУР. Можно считать, что ГУР — это региональный филиал. Британцы, в силу большого колониального прошлого, весьма серьезные профи в сфере разжигания межнациональных конфликтов. Индия — Пакистан, Пакистан — Афганистан, Иран — Ирак, война греков и турок на Кипре. Все эти конфликты — суть британские проекты.

Да, собственно, Лоуренс Аравийский, война саудов против турок. Мусульмане против мусульман. Ну или наша революция 1917 года, которую готовили в том числе британцы. Русские против русских. Ну а украинские спецслужбы активно работают с исламскими радикалами полтора десятка лет. Я к тому, что навык работы в мусульманской среде у врага есть. И все же, почему именно мигранты?» — отметил он.

Медведев считает, что сейчас начнется вторая часть террористической атаки — информационная.

«Через всякие ТГ-каналы, через соцсети наш враг начнет качать тему, что, дескать, государство российское с миграционными процессами не справляется и потому вставайте, товарищи, идите что-нибудь громите. Их и подобрали таких, едва говорящих по-русски, специально. И тут важно одно от другого отделить.

То, что у нас есть явные проблемы с миграционной политикой, это факт. Вероятный главарь террористов русского не знает. Как он разрешения на работу получал в России? Остальные тоже едва-едва изъясняются. Но тут вопрос только ли к ним? Или еще к тем, кто им эти разрешения и прочие документы выправлял? Давайте не будем путать плоское и холодное. Наши вопросы к миграционной политике — это одна история. А вот то, что пытаются качнуть сейчас враги — „бей не наших“, это совсем другое», — добавил журналист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как накажут террористов

Подозреваемым в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» грозит пожизненное заключение, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что только за сам факт участия в преступлении, предусмотренном ч. 1. ст. 205 УК РФ (теракт), фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

«Если теракт совершила группа лиц по предварительному сговору или организованная группа, если теракт повлек значительный имущественный ущерб или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 205 УК РФ), наказание ужесточается до 12–20 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1–2 года. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 205 УК РФ — пожизненное лишение свободы или лишение свободы на 15–20 лет с ограничением свободы на 1–2 года», — добавил Русяев.

По его словам, теракт в «Крокусе» подпадает под пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ: таким образом, максимальный срок для тех, кого признают виновными, это пожизненное заключение.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эксперт подчеркнул: отдельная ответственность предусмотрена за пособничество в совершении террористического акта по ст. 205 УК РФ, захвате заложников (ч. 3 ст. 206 УК РФ) и организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ).

Пособникам террористов из «Крокус Сити Холла» грозит до 20 лет за любую помощь боевикам, рассказал Русяев. Отдельная ответственность предусмотрена для пособников террористов, а также при захвате заложников и организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ). Согласно ч. 3 ст. 205.1 УК РФ, пособничество в этих преступлениях наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. «Под пособничеством понимается любое умышленное содействие террористам — предоставление оружия, инструкций, убежища, транспорта и тому подобное», — сказал Русяев.

Тема смертной казни будет глубоко проработана, заявил глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в эфире канала «Россия 24». По его словам, будет принято решение, которое станет отвечать ожиданиям общества.

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — сказал Васильев.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что терактам, подобным произошедшему в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.

При этом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для террористов должна быть введена смертная казнь. По его словам, они не заслуживают места на планете.

Сенатор, член ЛДПР Елена Афанасьева заявила в Telegram-канале, что граждане России ожидают отмену моратория на смертную казнь по некоторым тяжелейшим преступлениям, в том числе терроризму, поскольку даже пожизненное заключение для виновников теракта в «Крокусе» кажется россиянам слишком мягким наказанием.

«Для террористов только смертная казнь! Нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинам совершения террористических актов. Россияне ожидают от законодателя снятия моратория на применение смертной казни по ряду тяжелейших преступлений! Уже нельзя больше задвигать этот вопрос», — написала она.

Однако глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас написал в своем канале, что решение Конституционного суда об отмене смертной казни не смогут преодолеть в Госдуме и Совете Федерации.

«Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда России по вопросу о смертной казни», — подчеркнул Клишас.

Правда ли, что Кейт Миддлтон больна раком

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что у нее было обнаружено онкологическое заболевание. Она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии. Супруга принца Уильяма также попросила общественность дать ей и ее семье право на личную жизнь.

«Операция прошла успешно, однако после нее анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», — заявила Миддлтон.

После того как принцесса Уэльская огласила свой диагноз, король Великобритании Карл III, сам борющийся с раком, выступил с заявлением, в котором сообщил, что гордится Кейт Миддлтон.

«Король Карл III очень гордится Кейт и ее мужеством, с которым она выступила», — отметили представители Букингемского дворца.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала, как сообщила своим детям о лечении рака. Она подчеркнула, что ей и мужу принцу Уильяму потребовалось время, чтобы успокоить детей и объяснить им всё в подходящей манере, поэтому в январе она отошла от обязанностей, передает The Guardian.

«Как я уже говорила им, я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредоточившись на вещах, которые помогут мне исцелиться душой, телом и духом», — объяснила принцесса, рассказывая о беседе с десятилетним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи.

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