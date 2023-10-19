Мы возвращаемся во времена СССР: ядерные доктрины вновь актуальны

Фото: МО РФ

Отозвав ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Госдума сделала важный жест в сторону наших «теряющих берега» оппонентов, которые смело поднимают градус конфронтации в разных частях мира. Сделана оговорка, что Россия все равно не будет первым государством, вернувшимся к экспериментальным взрывам. Но есть установка на техническую подготовку таких испытаний. С оговоркой: если возникнет необходимость.

Многострадальный договор

Известна российская особенность максимально придерживаться буквы и духа заключенных соглашений. Вот и ДВЗЯИ был не только подписан, но и ратифицирован у нас. Притом что — вот парадокс — сам документ так формально и не вступил в действие. Хотя его история уже насчитывает 27 лет. Дело в том, что вступить в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний мог только после его ратификации 44 государствами-подписантами. Однако ратифицировали документ только 36 стран. Подписали, но не представили его на утверждение парламентам США, Китай, Иран, Египет, Израиль.

Так что даже ратификация этого документа Россией, равно как и нынешний ход Госдумы об отзыве такого решения, ничего принципиально не меняют. Россия снимает с себя часть обязательств, которые были фактически отражением ее личной политической воли. В статусе самого Договора ничего не поменялось.

А потому критика такого шага со стороны Соединенных Штатов, которые так и не удосужились ратифицировать документ, вообще выглядит верхом двуличия и лицемерия. Притом что американская ратификация дала бы стимул для аналогичных шагов остальными ядерными или условно ядерными державами. Но, как нам давали понять штатовские чиновники, сенат США никогда бы не ратифицировал этот договор.

Возвращение ядерных доктрин

Пять лет назад США обнародовал документ Пентагона, в котором открыто ставился вопрос о необходимости увеличения расходов на разработку новых ядерных вооружений. И для создания новых боеголовок, как считают эксперты, недостаточно просчитывать их потенциал на компьютерах. Нужны реальные подземные испытательные взрывы. Более того, Штаты постоянно позиционируют ядерное оружие как основу своей внешней политики доминирования. И более того, победа в возможной ядерной войне давно не представляется за океаном как нечто немыслимое. Не зря же сенатор-ястреб Лесли Грэм уже призвал сбросить ядерную бомбу на Иран.

А после размещения в разных странах американских систем противоракетной обороны, что стало возможным после выхода американцев из Договора по ПРО, в сознании ряда заокеанских деятелей критически понизился ядерный порог. Собственно, отношение янки к таким соглашениям давно известно. И ДВЗЯИ не является исключением. Наши экс-партнеры всегда оставляют себе полную свободу рук.

Фото: МО США

Наш ответ современным Чемберленам

У нас число сторонников напоминания Западу о нашем ядерном арсенале росло по мере все более широкого западного ангажирования в конфликт на Украине. Разного рода эксперты и «говорящие головы» все настойчивее предлагали провести на Новой Земле показательное ядерное испытание. Мол, оно бы отбило у западников восприятие России, как «бумажного тигра», который не решится довести эскалацию до верхней точки.

И вот Владимир Путин делает ход, которого многие ждали. Он не только предлагает Госдуме отозвать ратификацию ДВЗЯИ, но и сообщает об успешных испытаниях крылатой ракеты с ядерным реактором «Буревестник». А это, как говорится, серьезный аргумент.

Что дальше? Ведь еще 21 февраля 2022 года президент говорил о том, что Минобороны и Росатом должны быть готовы к возобновлению ядерных испытаний, хотя первой Россия к ним не вернется. Не так давно полигон на Новой Земле облетели Сергей Шойгу и глава Росатома Алексей Лихачев. Видимо, не из чистого любопытства.

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