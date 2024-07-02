Мы возьмем под прицел всю Европу до Гибралтара: чего перепугались в НАТО

Фото: МО РФ

Пока наши турбопатриоты требовали для психологического воздействия на противника возобновить подземные ядерные испытания, президент России предложил Совбезу России возобновить производство ракет среднего и малого радиуса действия. В ответ на аналогичные решения США. Как всегда, Владимир Путин оставил дверь приоткрытой для компромисса. Мяч на поле нашего потенциального противника, который уже завез ракеты подобного класса для проведения военных учений в Европе. И в очередной раз от американцев зависит, начнется ли новый виток взаимной технологической эскалации. Наш бронепоезд будет пока на «запасном пути».

Окончательное прощание с договором по РСМД

Заключенный в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом договор по РСМД (ракет среднего и малого радиуса действия) воспринимался как переломный момент разрядки отношений. Еще бы! Две супердержавы договорились об отказе от размещения в Старом Свете носителей, минимальное подлетное время которых грозило роковыми ошибками при принятии решений в случае серьезного кризиса недоверия. И заодно усиливало соблазн первого обезоруживающего удара по пунктам управления и ракетным базам противника.

Этот договор сыграл, конечно, свою стабилизирующую роль. Однако по нему выходило, что СССР уничтожал реальные ракеты, а США отказывались от носителей, которые только могли появиться в Европе.

В результате Михаил Сергеевич решительно оправил на разборку в два раза больше ракет, чем американцы. И в своем желании угодить новым партнерам отказался даже от систем, которые формально не подпадали под действие соглашения, их радиус действия был меньше 500 км.

Однако когда янки включили заднюю, то вслед за отказом от Договора по открытому небу или по ограничению систем ПРО в Вашингтоне решили отказаться и от договора по РСМД. И в 2019 году он, по сути, умер.

Фото: РИА Новости Рональд Рейган (первый слева) и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев (справа)

Конец жестам доброй воли

Однако Россия вновь решила дать миру шанс. И объявила, что и после «похорон» столь важного документа будет соблюдать мораторий на производство и размещение ракет. Но, как говорится, любому терпению приходит конец. Нужны ли нам такие ракеты? Безусловно, особенно в обстановке нарастающей военной эскалации. Простой пример: радиуса действия наших «Искандеров» не хватает, чтобы наносить удары по целях в Западной Украине. Поэтому ракеты нужны. И еще как.

В частности, именно такими ракета можно было бы нанести удары по аэродрому в Староконстантинове в районе Винницы, где могут появиться натовские истребители F-16. Сейчас по таким объектам приходится бить гиперзвуковыми «Кинжалами».

Чем может ответить НАТО

Постоянные работы по совершенствованию нашей ракетной техники позволили сохранить нам и производственный комплекс и, что особенно важно, компетентные кадры. А потому к заявлению Владимира Путина все в мире отнесутся крайне серьезно. Самый доступный и быстрый по реализации вариант – нарастить полетные характеристики тех же «Искандеров». Можно предположить, что возможность увеличения их радиуса действия изначально закладывалась в программу разработки.

Впрочем, как любит повторять президент, в свое время все узнаете. Главное, что Западу подан серьезный сигнал.

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