Россия направит ноту протеста в МИД Австрии из-за угроз представителя США

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Константин Гаврилов

Российские дипломаты планируют привлечь к ответственности представителя американской делегации Даниэля Вартко, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» руководитель делегации РФ Константин Гаврилов. Его угрозы несколько «смутили» представителей РФ, добавил он. Нота протеста будет отправлена в Министерство иностранных дел Австрии в ближайшее время.

Речь идет о переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, где во время выступления Гаврилова представитель США «взял слово вне очереди» и пообещал, что делегаты из России и вся страна «повторят судьбу» погибшего при крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина.

Я так и не понял, что это означает — угрозы в адрес делегации, лично в адрес руководителя или кого? <...> Отправляем через час ноту в Министерство иностранных дел Австрии, которое обеспечивает безопасность российских дипломатов, с просьбой потребовать объяснений с американского представителя Даниэля Вартко. Впервые такое допускается, мы несколько были смущены, — отметил Гаврилов.

Подобное поведение представителя США продемонстрировало, что «люди не умеют держать дипломатические удары», указал он. Россия не намерена спускать это дело. По словам Гаврилова, представителям РФ не получится «заткнуть рот», они будут говорить правду, как и раньше.

Ранее МИД РФ направил ноту протеста Японии из-за форума «свободных народов ПостРоссии», признанного в стране нежелательным. В ведомстве отметили, что рассматривают шаг Токио как попытку вмешательства во внутренние дела страны.