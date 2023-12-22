Мы сами виноваты в подорожании куриных яиц. Ибо стали слишком богатыми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Гутенев не просто депутат Госдумы, а целый глава комитета промышленности и торговли. И с высоты своей безусловной компетенции он открыл тайну подорожания яиц. Оказывается, все дело в том, что по причине постоянного повышения уровня жизни наши люди стали куда больше прежнего потреблять мясо птицы и куриные яйца. Удивленные сограждане, не оценившие с ходу глубину депутатской мысли, завалили канал «Дума ТВ», на котором прозвучало такое откровение, эмоциональными комментариями.

По старой методичке

Мне показалось, что депутат Гутенев не так давно смахнул пыль с материалов нескольких пленумов ЦК КПСС по вопросам развития сельского хозяйства и удовлетворения возросших потребностей советских людей. Ведь в тех документах недостаток масла, молока и мяса оправдывали именно постоянно растущим уровнем жизни населения, за которым советские колхозы никак не поспевали.

Причем авторы тех докладов ни на секунду не заморачивались тем обстоятельством, что если человек не может удовлетворить свои основные физиологические потребности в питании, то ни о каком повышении качества и уровня жизни и речи не может быть.

Впрочем, депутат Гутенев способен вспомнить и премьер-министра России начала нулевых годов Михаила Касьянова, прозванного недоброжелателями Миша Два Процента. Так вот выходец из столичного района Солнцево на вопрос журналиста, отчего у нас в стране по-прежнему такие маленькие зарплаты, аж руками замахал: «Что вы, что вы, ведь у нас тогда все сметут с прилавков!». То есть премьер-министр, назначенный еще Борисом Ельциным, признался, что, по его мнению, наше изобилие на прилавках множившихся супермаркетов было следствием лишь невысоких доходов населения.

Вот и депутат Гутенев, словно действуя по старой методичке, уверен: если бы денег у населения было бы меньше, то и яйца покупали бы в ограниченном количестве. И цены бы на них совсем бы не росли.

Инфляция не в счет

Между тем производители яиц давно предупреждали, что долго не смогут сдерживать рост цен на свою продукцию. Поскольку все последние годы росли издержки производства. Выросли цены на электроэнергию, газ и все прочее, что привело к росту стоимости перевозок.

А в последнее время в связи с бесчисленными санкциями труднее и дороже стало доставлять в страну некоторые прививки и пищевые добавки. В конце концов есть официально признанная инфляция, а о влиянии на себестоимость яйца роста ставок по кредитам и говорить не приходится. Все эти вполне объективные причины и лежат в основе повышения цен.

Ну а накануне больших и любимых праздников потребление продуктов действительно резко вырастало всегда. Даже в голодные годы.

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Депутат в тренде

Но вернемся к откровению влиятельного депутата Гутенева, который не может не понимать всех объективных причин роста цен на куриные яйца. Почеркнем: в стране нет дефицита яиц. А есть скачек цен на социально значимый продукт, остающийся самым доступным источником легко усваиваемого белка для большинства населения, в частности для пенсионеров. Которые, как считается, являются оплотом власти и самыми сознательными избирателями. Ведь никто не бил тревогу по поводу очень дорогой говядины. Просто куриное мясо и яйца уже нечем заменить в народном рационе.

А сейчас, начинается предвыборная кампания, когда все стараются избегать роста напряжения. Но одни реально подходят к делу, предлагают снизить на яйца НДС, довести до птицеводов льготные кредиты и так далее.

А кто-то уверен, что ветер дует потому, что деревья качаются, путая причину со следствием.

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