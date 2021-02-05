Мы поймем, что не одиноки: уфолог рассказал, когда ждать НЛО

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Несмотря на множество аномалий и катаклизмов, которые произошли в 2020 году, вряд ли стоит ожидать появления НЛО в текущем году. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Однако, по его словам, этому могут поспособствовать определённые события, происходящие в нашей Галактике, считает эксперт.

Любой разумный человек должен отдавать себе отчёт в том, что если они и появятся, то в какой-то крайне критической ситуации. К таким можно отнести всё, что связано с солнечными и магнитными бурями, но скорее всего, такие бури — это последствия неких космических событий, — рассказывает Уваров.



По мнению эксперта, наша солнечная система движется через Галактику и проходит определённые участки с высоким уровнем напряжённости, что приводит к «необычному поведению» Солнца. Так, отмечает он, последние 20 лет человечество может наблюдать скачкообразный растущий рост солнечной активности. Как утверждает Уваров, этот рост подчинён 12- и 4-летним циклам.

Можно отследить многие события, например, подсчитать, что было в 1901 году, 1905, 1913, 1917, 1941, 1945 годах. И всё подчинено этому ритму. Может ли это повлиять на пришествие инопланетян? Ну только в том случае, когда произойдёт небывалой мощности вспышка на Солнце, — рассказывает Уваров.



Эксперт утверждает, что если условия сложатся в «единую картину», которая повлияет на орбитальную стабильность нескольких планет Солнечной системы, то земляне смогут наблюдать необычную активность неких сил.



Но сказать, что они придут на Землю и установят свои порядки — ни в коем случае. Просто мы поймём, что мы реально не одиноки, хотя этих фактов предостаточно, — заключил уфолог.



Ранее NEWS.ru сообщал о том, что космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков рассказал об НЛО.