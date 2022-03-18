«Мы победим»: отец героя России Артём Жога выступил в «Лужниках»

Артём Жога — отец Героя России Владимира Жоги, погибшего во время эвакуации мирных жителей из Волновахи, обратился к россиянам на митинге-концерте в «Лужниках» по случаю воссоединения Крыма с РФ с призывом поддержать Вооружённые силы, которые в данный момент находятся на передовой и освобождают Донбасс. Он заявил, что «мы победим, за нами будущее».

Восемь лет мы боремся с нацизмом. Простые мирные граждане встали на защиту своих домов. Националистические батальоны разрушали дома, детские сады, квартиры. Западный мир своим молчаливым согласием одобрял все эти действия. Когда при содействии российской армии мы наконец дали отпор, Запад встрепенулся, — сказал Жога.

Он подчеркнул, что жители Донбасса мечтают только об одном — закончить начатое дело и освободить свою землю от украинских националистов.

Мы победим. За нами будущее. Ради наших детей и будущих поколений, — сказал отец Героя России.

Владимир Жога по прозвищу Воха был командиром батальона Донецкой Народной Республики «Спарта». О его смерти 5 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Бойцы «Спарты» прикрывали эвакуацию гражданских лиц из районов, охваченных боевыми действиями, когда противник вёл огонь.

Владимир Жога — уроженец Донецка 1993 года рождения. С 2014 года принимал участие в конфликте на востоке Украины, а в 2016 году взял на себя командование «Спартой».