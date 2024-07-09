«Мы перевернули игру»: власти Москвы раскрыли, как РФ выжила при санкциях В правительстве Москвы заявили, что Россия перевернула игру в условиях санкций

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Анатолий Гарбузов

Россия бы никогда не проснулась от вечного сна, если бы не санкции, заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов на выставке ИННОПРОМ-2024. По его словам, именно введенные ограничения толкнули РФ на развитие промышленного производства, после чего удалось перевернуть игру в свою пользу. За короткий срок Россия стала лидером по открытым производствам, передает слова Гарбузова корреспондент NEWS.ru.

Спасибо санкциям. Мы, наверное, никогда бы не проснулись от вечного сна и не поняли бы, что у нас друзей не так много по миру и мы не всегда сможем купить то, что мы захотим. Поэтому санкции натолкнули нас на развитие нашего промышленного производства. Мы перевернули игру в области промышленности. Мы стали лидерами по введенным площадям, по открытым производствам и по созданным кластерам. <...> Промышленная политика и инвестиции в промышленности стали самым надежным инструментом, — заявил он.

Он добавил, что именно инвестиции в промышленность гарантированно приносят гипердоход. Это вложения на долгие года, констатировал Гарбузов.

Ранее стало известно, что Министерство промышленности и торговли России развивает три направления для решения проблемы занятости в промышленности. Речь идет о развитии профессионального образования, создании передовых инженерных школ, а также роботизации и автоматизации промышленности.