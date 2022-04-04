«Мы ответим на этот злобный акт»: Захарова о высылке дипломатов из Германии

Россия ответит на решение властей ФРГ о высылке 40 российских дипломатов, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она охарактеризовала данное решение как «злобный акт немецкой политмашины».

Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины, — сказала Захарова.

4 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. Она заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против свободы и сплочённости немецкого народа». Обращаясь к российскому посольству, министр добавила, что «ваша работа представляет угрозу для тех, кто ищет у нас убежища. Больше мы этого терпеть не будем».

Ранее о высылке дипломатов из Германии написала немецкая газета Bild. По информации издания, власти страны планировали выслать 100 российских дипломатов.

Латвия также понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом написал в Twitter глава МИД страны Эдгарс Ринкевич. Он добавил, что данное решение было принято на фоне ситуации в украинском городе Буче. Министерство обороны России назвало эти события провокацией.

Литовское правительство, в свою очередь, заявило о понижении уровня дипломатического представительства с Россией, отозвав посла. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.