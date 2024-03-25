«Мы — не щенки»: Куклачев призвал дать отпор Западу после «Крокуса» Куклачев призвал дать отпор Западу после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди у стихийного мемориала в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл»

России необходимо собраться и дать отпор Западу, заявил дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью MK.RU. По его словам, против РФ ополчился весь западный мир, которому надо показать, что русские — «не щенки», которых можно расстреливать.

Нам всем надо сейчас собраться и дать мощный отпор всей этой нечисти, которая собралась в Европе. Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, наоборот, за нас <...> В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Они <...> осознают, что мы — не щенки, которых можно расстреливать, — заявил Куклачев.

Таким образом артист отреагировал на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, подобные трагедии поднимают народный дух. После такого у россиян не может быть растерянности и роптания.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Аллу Пугачеву за молчание о теракте в зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Они обратили внимание на тот факт, что певица ведет активную деятельность в соцсетях и часто комментирует различные события, а в этом случае ничего не сказала. При этом пользователи Сети отмечают, что о трагических событиях высказались все члены ее семьи, даже Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).