«Мы их уничтожили»: как русский офицер Змей провел 28 дней в окружении ВСУ

Фото: МО РФ

Офицер ВС РФ с позывным Змей рассказал, как вместе со своими бойцами продержался 28 дней в окружении ВСУ. Где все происходило, как атаковали украинцы, кого смогли уничтожить российские войска?

Что рассказал Змей о 28 днях в окружении ВСУ

Командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка с позывным Змей вместе со своими бойцами продержался в окружении ВСУ на Берховском водохранилище (Артемовское направление) в Донецкой Народной Республике в течение 28 дней. В беседе с корреспондентом RT он рассказал, что по ним били в том числе танки.

«Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе», — рассказал Змей.

По словам командира, его бойцам удалось выжить благодаря огневой поддержке. Он добавил, что никто не покинул позиции, остались даже раненые. Сам он тоже был ранен, перевязки делали прямо на месте.

Змей также сообщил, как в ходе контратаки группа российских солдат под обстрелом проникла глубже в ряды противника, что оказалось неожиданным для украинских военных. Некоторые из них были обращены в бегство, двое попали в плен и благодаря этому ВС РФ смогли взять под контроль не только один контрфорс, но и весь узел.

Фото: МО РФ

По словам офицера, самые яркие эмоции он испытал, когда его отряд разгромил украинское подразделение «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В итоге Змей был награжден двумя орденами Мужества, но подчеркнул, что это главным образом заслуга его солдат.

«Мы их [„Кракен“] не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен», — отметил офицер.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Под чьим контролем Берховское водохранилище

В сентябре 2023 года сообщалось, что мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки российских войск, полностью контролируют район Берховского водохранилища под Соледаром в ДНР и подступы нему. Об этом РИА Новости рассказывал командир подразделения с позывным Калуга.

«Мы находимся на передовой, дальше — подразделение противника. Внизу находится водохранилище (Берховское. — NEWS.ru), через него проходит дамба, наиболее опасное направление. Водохранилище под нашим полным контролем», — сказал командир.

Он также отмечал, что у ВСУ минимальные шансы подобраться к водохранилищу и перейти по дамбе, так как все подступы просматриваются разведчиками, а артиллерия наведена и готова к встрече.

Минобороны России эту информацию не комментировало. В октябре 2023 года начальник пресс-центра группировки «Юг» сообщил о нанесении поражения ВСУ в районе Берховского водохранилища.

Фото: МО Украины

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили пять атак противника, нанесли поражение по 23 скоплениям живой силы и военной техники подразделений 77-й аэромобильной, 5-й штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Соледар и Берховского водохранилища. Противник потерял убитыми и ранеными до 285 военнослужащих. Уничтожены танк Т-72 в районе Красногоровки и боевая бронемашина „Кирпи“ в районе Артемовска», — отмечалось в Telegram-канале Минобороны РФ.

Что сейчас происходит в районе Артемовска (Бахмута)

По данным военкора Евгения Лисицина, на Артемовском направлении российские войска сейчас готовятся к штурму части канала Северский Донец — Донбасс, что отделяет микрорайон Канал от основной застройки города Часова Яра.

«От юга происходят попытки прорыва обороны противника возле трассы Т-05-04. ВС РФ подошли к ключевому участку обороны в районе Часов Яра. Это место считается определяющим для дальнейшего развития событий в регионе. Передовые отряды расположились возле труб канала Северский Донец. В район были переброшены подразделения „Кракена“ и 18-я бригада НГУ, которая ранее базировалась возле Тернов», — пишет военкор 1 мая в своем Telegram-канале.

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что в Часовом Яре идет планомерное уничтожение ВСУ. Он пояснил, что бойцы ВС России не спешат брать город под контроль, поскольку украинское командование «включило мясорубку» для своих солдат.

Военкор Александр Коц опубликовал кадры атаки российской авиации на позиции ВСУ в Часовом Яре. Он отметил, что штурмовики Су-25 отработали по позициям украинской армии в городе, поддерживая наступление пехоты и десантников.

Фото: МО РФ

Ранее заместитель командира 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер сказал, что потеря Часова Яра украинской армией позволит ВС РФ подтянуть зенитные комплексы и превратить населенный пункт в исходный рубеж для наступления на Константиновку. Онуфер отметил, что после этого ВСУ будет сложно закрепиться в ближайших селах, так как там не будет капитальных сооружений вроде заводов, необходимых для удержания обороны.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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