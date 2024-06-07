«Мы их излечим»: Дугин указал на «одержимость» Украины Дугин: Украина в нынешнем состоянии не имеет права на существование

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Александр Дугин

Россия уже увидела, на что способна Украина, и она не имеет права на существование, заявил корреспонденту NEWS.ru философ Александр Дугин. Он считает население страны замечательным, но находящимся в одержимом состоянии. РФ, убежден он, должна освободить и излечить Украину от этого состояния. В составе великого государства, говорит он, украинцы станут «хозяинами и господами, как все остальные великие евразийские народы».

То, что на что они способны, мы уже видим, это не имеет права на существование. Украина должна быть. То есть Украина как окраина нашей великой империи, будет. Населения замечательные, прекрасные, но сейчас она находится в одержимом состоянии, серьезно изучать это безумие невозможно. Мы должны их излечить, — говорит Дугин.

Ранее Дугин заявил, что в России следует забыть слово «мир» и говорить в терминах «победа», «фронт» и «тыл». Также он предлагает больше не называть Владимира Зеленского президентом Украины.

Философ считает, что российское общество должно приучить себя к мысли о том, что оно, по сути, мобилизовано и находится на фронте. По его словам, об этом же недавно говорил и президент РФ Владимир Путин. Нежелание же принимать участие в работе фронта равносильно предательству, убежден он.