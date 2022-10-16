MW: российская система ПВО побила мировой рекорд по дальности поражения

Фото: Министерство обороны РФ

Российская система ПВО С-300В4 побила мировой рекорд по дальности поражения воздушной цели. Ей были сбиты самолеты ВСУ на расстоянии в 217 километров, пишет Militarywatch magazine.

По данным издания, С-300В4, развернутые в Белгородской области, нейтрализовали украинские Су-24 и Су-27, когда те летели на малых и предельно малых высотах, поднимаясь только для пуска ракет. При этом журнал указал, что Су-27 имеет «впечатляющие летные характеристики», которые позволяют ему эффективно уклоняться от ракетных атак. Уничтожив самолеты, С-300В4 значительно превысила показатель системы С-400, которая в марте сбила украинский истребитель на расстоянии в 150 км.

Система С-300В4 поступила на вооружение российской армии в начале 2010-х годов. Она обладает большей мобильностью по сравнению с С-400, меньшим временем установки и превосходными возможностями против крылатых и баллистических ракет.

Ранее американские СМИ сообщили, что системы ПВО ВС России представляют опасность для истребителей F-35. По словам журналистов, они имеют высокую дальность обзора, составляющую несколько сотен километров, а также оснащены радиолокационными средствами, способными засекать самолеты-невидимки.