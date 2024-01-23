Украинского мэра объявили в розыск МВД России объявило в розыск мэра украинских Черновцов Кличука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России объявило в розыск мэра украинского города Черновцы Романа Кличука, следует из базы розыска ведомства. По какой статье разыскивается чиновник, не уточняется. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков про российскую армию.

Из карточки в базе МВД следует, что Кличука разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. Следственный комитет РФ ранее возбудил против него уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ из-за публикаций в социальных сетях. Мэру грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, Кличук в апреле 2022 года разместил в соцсетях сообщения о действиях российских военных в Буче, Гостомеле, Ирпене и населенном пункте Ворзель Киевской области, которые российские официальные органы считают заведомо ложными. В ходе расследования были проведены необходимые экспертизы, следствие продолжится до 3 февраля 2024 года.

Роман Кличук — украинский предприниматель и политик, родственник бывшего министра юстиции Павла Петренко. С 30 ноября 2020 года является мэром Черновцов.

Ранее следователи возбудили в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уголовное дело по статье о фейках против ВС РФ. Основанием для возбуждения уголовного дела стала публикация в социальных сетях «искаженных утверждений» о руководстве РФ и российской армии в ходе специальной военной операции.