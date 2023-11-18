МВД России объявило в розыск экс-замминистра финансов РФ Алексашенко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в розыск, соответствующая информация опубликована пресс-службой базы розыска МВД России. По какой именно статье разыскивается Алексашенко — не указано.

Алексашенко Сергей Владимирович разыскивается по статье УК, — отметили представители ведомства.

Сам Алексашенко с 2014 года проживает в Штатах, куда перебрался ради научных исследований. При этом на таможне его задержали с коллекцией советских и имперских орденов, на вывоз которых не было разрешения. Контрабанду оценили в сумму более ста тысяч рублей. Экономист клялся, что это копии. Позднее, уже в США, бывший замминистра был рекомендован на пост советника премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Позднее парламентарий Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру с инициативой проанализировать деятельность Сергея Алексашенко. По словам Пискарева, американский университет во главе с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом при участии иноагентов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко генерировал санкции против России, что является грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета страны.