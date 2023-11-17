МВД России объявило в розыск двух экс-чиновников Украины МВД РФ объявило в розыск бывшего и. о. главы МИД Украины Дещицу и Пашинского

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МВД России объявило в розыск бывших украинских чиновников — исполняющих обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу, следует из базы данных розыска ведомства. Оба гражданина заняли эти должности вскоре после госпереворота.

Пашинский Сергей Владимирович. Дещица Андрей Богданович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — отметила пресс-служба ведомства.

Ранее в розыск также объявили бывшего секретаря СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Украины Андрея Парубия. Он обвиняется в гибели мирных жителей Донбасса в результате обстрелов подконтрольными ему подразделениями ВСУ. Также в октябре Следственный комитет России заочно обвинил бывшего генпрокурора Украины Олега Махницкого в гибели и ранениях 1,2 тысячи человек в Донбассе в 2014 году.

Предъявили обвинение и главному инженеру — заместителю командира войсковой части А3160 ВСУ Сергею Бурковскому, который с марта по апрель 2022 года допустил жестокое обращение с пленными военнослужащими ВС России. Бурковский объявлен в розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также уголовное дело завели против полковника Вооруженных сил Украины Сергея Бурденюка, который причастен к организации атак БПЛА на военные аэродромы РФ, в результате которых трое российских военнослужащих погибли. По данным следствия, мужчина и ряд других неустановленных лиц сформировали для нападения 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов. Полковник объявлен в международный розыск.