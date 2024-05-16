МВД России объявило в розыск бывших глав полиции и МИД Эстонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсалу и Эльмара Вахера, следует из базы ведомства. Оба чиновника разыскиваются по уголовным статьям. По каким именно, не разглашается.

Президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава государства Петр Порошенко, которых недавно объявили в розыск, пропали из базы розыска МВД России. При запросе система выдает сообщение об отсутствии информации по ним.

Ранее МВД РФ объявило Владимира Зеленского в розыск. Его карточка появилась в базе данных российского ведомства. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но, по какой конкретно — не говорится. В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области. Позднее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко, соответствующая информация появилась в базе ведомства. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

Политолог Сергей Марков не исключил, что объявление в розыск Порошенко и Зеленского говорит о подготовке РФ к обсуждению возможного мирного договора. По его мнению, Москва потребует признать все указы обоих государственных деятелей нелегитимными. Эксперт считает, что Россия не станет добиваться их выдачи, так как никто на это не пойдет.