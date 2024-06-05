Трансгендером из теробороны Украины заинтересовалось МВД РФ МВД РФ объявило в розыск экс-спикера теробороны Украины Эштон-Чирилло

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Сара Эштон-Чирилло

МВД России объявило в розыск экс-спикера территориальной обороны Украины Сару Эштон-Чирилло. В базе ведомства указаны ее имя и фамилия, а также дата рождения — 9 июля 1977 года.

Эштон-Чирилло разыскивают по статье Уголовного кодекса. Она вела репортажи с Украины с марта 2022 года, в августе 2023 года стала официальным представителем теробороны, а после этого в сентябре заявила, что «любимый пропагандист Кремля» будет «расплачиваться за свои преступления». Вскоре она лишилась должности.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить слова на предмет угроз российским журналистам. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала «обращаться в соответствующие органы и организации». Росфинмониторинг в феврале 2024 года внес американку в список экстремистов и террористов.

В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, Эштон-Чирилло назвала солидарных с властью россиян врагами человечества. «Каждый русский, поддерживающий решения Владимира Путина, не имеет ничего общего с человеком», — заявила она.