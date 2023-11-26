МВД РФ объявило в розыск пресс-секретаря Meta Стоуна: кто он, что натворил МВД России объявило в розыск пресс-секретаря корпорации Meta Энди Стоуна

Фото: Социальные сети

Энди Стоун

Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье пресс-секретаря корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Энди Стоуна. Что об этом известно?

Почему Стоуна могли объявить в розыск

В марте 2022 года стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с призывами к убийствам и насилию со стороны сотрудников корпорации Meta в отношении граждан России.

Как пояснили в ведомстве, Стоун в своих социальных сетях сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. В корпорации отметили, что это якобы будет действовать только на территории Украины на временной основе при чрезвычайных обстоятельствах для «защиты прав людей на свободу слова как выражение самозащиты».

СК РФ завел уголовное дело по ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 205.1 (содействие террористической деятельности). По ним грозит до пяти и до 15 лет заключения.

После этого Генпрокуратура поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией. 21 марта Тверской суд Москвы 21 марта прошлого года запретил в России Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) и Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ) за экстремистскую деятельность, как и саму Meta.

В базе данных МВД появилась информация, что Стоуна разыскивают по уголовной статье.

«Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не сообщается.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кого ранее МВД России объявило в розыск

23 ноября Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск политика и блогера Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из базы ведомства. При этом не уточняется, по какой статье разыскивают активиста Либертарианской партии.

Стоит отметить, что СК РФ в августе возбудил уголовное дело в отношении Светова. Поводом стало то, что он публично исполнил композицию о Степане Бандере и опубликовал видео в социальных сетях.

20 ноября стало известно, что гражданка Украины Сусана Джамаладинова, известная как певица Джамала, объявлена МВД России в розыск по уголовной статье, следует из данных базы розыска ведомства.

«Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», — сообщили в МВД.

По информации Telegram-канала SHOT, в отношении исполнительницы возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России).

«В отношении нее (Джамалы. — NEWS.ru) возбуждено уголовное дело по статье 207.3 „Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ“ по мотивам национальной ненависти. Поводом стала публикация артистки с фейками о событиях в Буче, сделанная в апреле 2022 года», — говорилось в публикации SHOT.

Также 20 ноября МВД объявило в розыск по уголовной статье редактора интернет-издания SOTA (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Анну Лойку, сообщается в базе ведомства. 1 ноября сообщалось, что в ее квартире прошли обыски и ей вменяют статью об оправдании терроризма.

В отношении фигурантки расследуется уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), — сообщало РИА Новости.

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