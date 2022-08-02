МВД расширит функционал «Витрины данных ГИБДД» МВД добавит в «Витрину данных ГИБДД» сведения о водительских удостоверениях и ДТП

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Включить сведения о водительских удостоверениях и диагностических картах автомобилей в «Витрину данных ГИБДД» планирует МВД России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.

В перспективе по линии Госавтоинспекции планируется создание на «Витрине» массивов сведений о выданных водительских удостоверениях, диагностических картах и дорожно-транспортных происшествиях, — говорится в сообщении.

Также в МВД рассказали, что «Витрина» позволяет гражданам получать через личный кабинет на портале госуслуг сведения, которые содержатся в госреестре транспортных средств.

Когда именно планируется включить данные о водительских удостоверениях, диагностических картах и ДТП, в ведомстве не уточнили.

«Витрина данных ГИБДД» начала работать в РФ с 1 июля 2022 года. Это информационный ресурс, аккумулирующий у себе все сведения, необходимые автомобилисту, компании-владельцу парка автотранспортных средств и представителям заинтересованных структур и ведомств. В «Витрине» содержатся данных об эксплуатируемых средствах транспорта.

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