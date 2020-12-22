МВД раскрыло данные об иностранцах — виновниках ДТП в РФ

https://static.news.ru/photo/1ba8549a-4417-11eb-a187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

МВД впервые опубликовало рейтинг виновных в ДТП иностранцев. Как выяснилось, чаще других аварии совершают граждане Узбекистана.

Также в первой тройке антирейтинга — водители из Киргизии и Таджикистана. Реже всего виновниками ДТП становятся граждане Афганистана, Эстонии и Японии, сообщает «Коммерсант».

Как следует из предоставленных МВД данных, в 3000 происшествий за девять месяцев 2020 года оказались виновны водители из стран СНГ, ещё в 3400 — водители из других стран. Из них граждане Узбекистана спровоцировали 797 аварий, Киргизии — 701, Таджикистана — 599, Азербайджана — 282 и Армении — 280. Жители Афганистана, Эстонии, Японии, Литвы и Республики Руанда оказались виновниками единичных аварий.

Отмечается, что в ДТП с участием граждан Таджикистана погибли 76 человек, это максимальный показатель. Больше всего человек (1080) получили ранения в авариях, спровоцированных гражданами Узбекистана, а наибольшая тяжесть последствий (удельный вес погибших от числа пострадавших) зафиксирована в ДТП, произошедших по вине граждан Украины (14,2%).

Эти данные, отмечается в материале, коррелируют с данными главного управления МВД по миграции. Кроме того, представитель Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус заявил, что большинство виновников ДТП из предоставленного рейтинга работают в такси.

Как писал NEWS.ru, самыми угоняемыми автомобилями в России осенью 2020 года остались модели корейских и японских брендов Kia, Hyundai и Toyota. Таковы результаты опроса среди страховщиков.