МВД предложило изменить порядок подтверждения сделанного в РФ оружия

Изменить порядок подтверждения оружия, произведённого внутри России на экспорт, предложили в МВД. Ведомство намерено освободить подобное оружие от проверок на соответствие криминалистическим требованиям. Соответствующее письмо направлено в Минпромторг, оно имеется в распоряжении РИА Новости.

Предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ «Об оружии», предусматривающие, что заключение МВД России о соответствии криминалистическим требованиям не требуется для прохождения обязательных процедур подтверждения соответствия гражданского и служебного оружия, патронов к нему и конструктивно сходных с оружием изделий, предназначенных для вывоза из РФ, — говорится в письме ведомства.

В МВД отмечают, что действующий ФЗ «Об оружии» требует обязательное подтверждение для всего производимого в стране, ввозимого и вывозимого гражданского и служебного оружия. Данное подтверждение проводится только при наличии заключения МВД о соответствии оружия криминалистическим требованиям. При этом большое количество экспортных вариантов оружия данную проверку пройти не смогут, поскольку изначально не соответствуют выдвигаемым требованиям. Например, они могут иметь возможность вести автоматический огонь, магазин может превышать объём в 10 патронов, у них может наличествовать складная конструкция, которая при этом не мешает сделать выстрел.

Ранее сообщалось, что МВД намерено запретить в России практически все виды сигнального оружия. Исключение сделают только для пистолетов.

Поправки предлагается внести в статью 6 ФЗ «Об оружии». Поправки установят запрет на оборот в стране сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов, револьверов, однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 мм. Таким образом, из продажи исчезнут сигнальные винтовки, автоматы и пулемёты.

В настоящее время в стране законы об оружии никак не регулируют продажу сигнального оружия. Также нет ограничений по применяемому калибру.