МВД пояснило, как менять просроченные паспорт и права во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/dbe655a6-81c4-11ea-a3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел дало объяснение, как поступать при истекшим сроке действия паспорта и водительских прав во время самоизоляции.

В ведомстве пояснили, что просроченные документы будут считаться действующими до 15 июля 2020 года включительно, замена документов не требуется.

Такие документы признаются действительными до 15 июля 2020 года. Получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется. Тем не менее, при необходимости паспорт будет заменён в обычном порядке. В этом случае просим соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через единый портал госуслуг, либо воспользоваться предварительной записью по телефону, — привела сообщение МВД «Российская газета».

Однако, если срок действия паспорта или водительских прав истёк до 1 февраля 2020 года, то документы придётся менять обязательно. Гражданам, которые достигли 14-летнего возраста, свидетельство о рождении будет заменять паспорт до его получения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в оперативном штабе Москвы по коронавирусу рассказали, как можно передвигаться на транспорте по городу. В штабе сообщили, что для передвижения по Москве необходим цифровой пропуск, чтобы его оформить понадобится транспортная карта. Если её нет, то получить карту можно в автомате по продаже билетов в метро, киоске «Мосгортранса» или на железнодорожной станции.