Россия

МВД пояснило, как менять просроченные паспорт и права во время самоизоляции

01:37, 19 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел дало объяснение, как поступать при истекшим сроке действия паспорта и водительских прав во время самоизоляции.

В ведомстве пояснили, что просроченные документы будут считаться действующими до 15 июля 2020 года включительно, замена документов не требуется.

Такие документы признаются действительными до 15 июля 2020 года. Получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется. Тем не менее, при необходимости паспорт будет заменён в обычном порядке. В этом случае просим соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через единый портал госуслуг, либо воспользоваться предварительной записью по телефону,привела сообщение МВД «Российская газета».

Однако, если срок действия паспорта или водительских прав истёк до 1 февраля 2020 года, то документы придётся менять обязательно. Гражданам, которые достигли 14-летнего возраста, свидетельство о рождении будет заменять паспорт до его получения.

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