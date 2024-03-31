МВД переобъявило в розыск оправдавшую убийство Татарского активистку МВД переобъявило активистку Мисик в розыск за высказывания о гибели Татарского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активистку Ольгу Мисик переобъявили в розыск после высказывания о гибели военкора Владлена Татарского, следует из базы розыска МВД РФ. В ведомстве не указали, какие именно статьи стали поводом для этого.

Мисик Ольга Валерьевна. Разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

Активистка известна как участница протестов в Москве, прошедших в 2019 году. Ее стали называть «девочка с Конституцией» после растиражированного в Сети фото, где она зачитывает ОМОНу права граждан на мирные собрания. После она постоянно выходила на разные акции.

В октябре прошлого года против активистки возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Причиной стали слова Мисик об убийстве Татарского. Девушка охарактеризовала погибшего военкора как «преступника», а единственной жертвой теракта в петербургском кафе, по ее словам, стала Дарья Трепова, обвиняемая в покушении. После опубликованного в доме отца активистки прошли обыски.

До этого Мисик назначили два года ограничения свободы по статье о вандализме, совершенном группой лиц. По версии следствия, девушка вместе с друзьями облила краской охранную будку у здания Генеральной прокуратуры и вывесила баннер. Получив приговор, Мисик уехала из России, а в ноябре 2022 года ее объявили в федеральный розыск.