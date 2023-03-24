Российского политолога объявили в федеральный розыск МВД объявило в розыск политолога Галлямова

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Аббас Галлямов

МВД объявило в федеральный розыск российского политолога Аббаса Галлямова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным ведомства, он разыскивается по уголовной статье, передает RT. По какой именно статье Галлямова объявили в розыск, не уточняется.

Галлямов Аббас Радикович, 30 мая 1972 года рождения, разыскивается по статье УК, — говорится в карточке на имя Галлямова.

10 февраля Минюст РФ включил Галлямова в перечень иностранных агентов. В ведомстве объяснили это решение тем, что политолог распространял материалы иностранных агентов, высказывался против российской спецоперации на Украине, а также выступал в качестве эксперта на информационных площадках, предоставляемых зарубежными структурами. Министерство отмечало, что в данный момент Галлямов проживает за пределами страны.

Ранее издание La Stampa сообщило о побеге из-под домашнего ареста в Италии сына красноярского губернатора Александра Усса. Предположительно, Артем Усс сбежал 22 марта, после того как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, где Усса-младшего обвиняют в нарушении санкций, незаконных сделках и отмывании денег. В России против Усса также возбуждено уголовное дело, он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.