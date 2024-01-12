МВД объявило в розыск экс-главу томской «Молодой гвардии Единой России» МВД объявило в розыск экс-главу томской МГЕР Андрея Серафимова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел объявило в розыск томского журналиста Андрея Серафимова, следует из базы на сайте ведомства. Основанием стала статья уголовного кодекса. Известно, что в 2018-2019 журналист возглавлял региональное отделение «Молодой гвардии Единой России».

Серафимов Андрей. Разыскивается по статье УК, — сообщается в базе без уточнения конкретной статьи.

МГЕР, основанную в 2005 году, считают молодежным крылом партии «Единая Россия». Сам Серафимов ранее сообщал, что против него завели уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности, направленной против безопасности государства. Журналист в настоящее время проживает не в России.

Ранее сообщалось, что Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «переобъявили» в розыск. Поводом для уголовного дела послужил пост в Twitter (X) с фотографией документа, предположительно, отправленного заместителем министра финансов Ириной Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Сообщается, что он касался данных о выплатах военным. Ранее бизнесмен разыскивался из-за уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которое возбудили в конце 2015 года.