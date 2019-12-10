https://static.news.ru/photo/b830776c-1b8b-11ea-bfc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель главы МВД Игорь Зубов предложил упростить процедуру получения гражданства РФ для украинцев и белорусов, которые владеют русским языком. Об этом сообщил RT.

Факт свободного владения соискателями российского гражданства русским языком будет фиксироваться при приёме заявления комиссионным актом и средствами аудиоконтроля, — процитировали в RT Игоря Зубова.

Он сообщил, что по статистике 2014 года, из 80 тысяч соискателей на гражданство, которые владеют русским языком, около 47 тысяч — украинцы и 800 — белорусы, отмечает издание.

Улучшение системы выдачи российского гражданства поможет получить его людям, которые постоянно проживают в стране. Это более 172 тысяч украинцев и около 32 тысяч белорусов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 125 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ. Всего было подано более 160 тысяч заявлений от жителей ДНР и ЛНР на получение российского паспорта.