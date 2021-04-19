В Минфине предложили отложить строительство мусорных заводов Ростеха

https://static.news.ru/photo/a8cc3ea8-a0e8-11eb-ad38-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С решением о финансировании проекта дочернего предприятия Ростеха компании «РТ-Инвест» по строительству 25 заводов по сжиганию мусора необходимо повременить. Такое мнение выражается в письме замминистра финансов РФ Ирины Окладниковой на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей вопросы экологии.

Как пишет РБК со ссылкой на текст письма, предлагается не принимать решение о финансировании до тех пор, пока не будет завершено строительство и пока не выйдут на проектную мощность первые пять подобных проектов в Подмосковье и Татарстане. Ожидается, что они будут запущены до конца 2023 года.

Пресс-служба Минфина пояснила, что совместно с Минэкономразвития был проведён анализ финансовой модели проекта, стоимость которого должна составить 1,3 трлн рублей. Итоги анализа и позиция ведомств были направлены в правительство. В свою очередь представитель Абрамченко Марта Галичева подтвердила получение материалов, но воздержалась от комментариев касательно их содержания. По её словам, письмо будет изучено на площадке правительства. Также ситуацию не комментируют и в самой компании.

«РТ-Инвест» на данный момент не владеет информацией о процессе обсуждения проекта, — заявляет пресс-служба организации.

Компания занимается строительством пяти мусоросжигательных заводов с 2018 года. Их общая мощность должна составить 3,35 млн тонн отходов в год. Договорённость о строительстве ещё 25 аналогичных предприятий с финансовым и технологическим партнёрами была достигнута в мае 2020 года.

Ранее сообщалось, что петиция экологических организаций за отказ от мусоросжигания в России набрала более 100 тысяч подписей, что обязывает правительственных чиновников созвать экспертную группу и решить дальнейшую судьбу инициативы общественности. На этом фоне во время совещания вице-премьеров Виктории Абрамченко и Александра Новака уполномоченным ведомствам поручено повторно проанализировать эффективность мусоросжигания по сравнению «с другими способами удаления твёрдых коммунальных отходов».

Кроме того, на совещании было озвучено, что запуск пилотных мусоросжигательных заводов откладывается с 2022 года на конец 2023-го якобы из-за последствий пандемии.