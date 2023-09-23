Музкритик объяснил, почему Энрике Иглесиас не обязан славой своему отцу Музкритик Бабичев: Энрике Иглесиас не обязан славой своему отцу

Фото: Bruce Cotler/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Энрике Иглесиас

Энрике Иглесиас не обязан славой своему отцу, он делает совсем другую музыку, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, Хулио Иглесиас в начале и вовсе не жаловал выбор сына.

По поводу Энрике — нет, дело не в его отце Хулио Иглесиасе. Особенно на первых этапах, насколько я знаю, папа не очень жаловал такой выбор пути сына. Все-таки Энрике делает совсем другую музыку, не стоит статично на сцене, пытаясь заворожить публику вокалом, как это делал его отец <...>. Отец и сын разные люди, — объяснил Бабичев.

Музкритик вспомнил, как организовывал концерт исполнителя. По его словам, от сотрудничества с Иглесиасом-младшим он получил невероятные эмоции. Певец оказался неприхотливым несмотря на статус суперзвезды.

В быту он показал себя очень неприхотливо, когда охрана ему сказала в конце выступления, что на улице очень много фанатов, ему лучше просто накинуть капюшон, выйти и уехать, никаких подарков, автографов. Он вышел и, по крайней мере тем, кто стоял у кордона, он всем раздал автографы быстро, несколько селфи сделал, забрал подарки, сувениры, — поделился эксперт.

Ранее Бабичев объяснил феномен клипов Тейлор Свифт, отметив, что ее видео всегда наполнены кучей мелочей. По его словам, от картинки в них невозможно оторваться, именно поэтому певица бьет рекорды и получает премии.