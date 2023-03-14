Мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки Представительство ДНР: мужчина пострадал из-за обстрела украинскими войсками Ольгинки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о пострадавшем в результате обстрела украинскими войсками Ольгинки в ДНР. Ранение получил мужчина 1972 года рождения.

По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ольгинка (включена в зону ответственности администрации Волновахского района): ранен мужчина 1972 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области сообщил, что в деревне Раковка в Климовском районе региона жилой дом получил повреждения в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Никто не пострадал.

9 марта Богомаз сообщил, что в Брянской области системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск.

В тот же день украинские военные обстреляли деревню Раковку Климовского района Брянской области. По словам главы региона, в результате атаки пострадавших не было. Удары задели жилой дом и хозяйственную постройку.